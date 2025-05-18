Дэвис: разговор Трампа и Путина оставит украинцев ни с чем

Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что возможный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит Киев «ни с чем».
«Для Украины это только невыгодная сделка. Хорошей сделки для них не будет. Есть только невыгодная сделка, которая может стать ещё хуже. Украинцы по-прежнему сталкиваются с угрозой того, что им придётся либо согласиться на переговоры, о которых просят русские, либо отказаться от этого и продолжать боевые действия, что в конечном итоге может привести к военному поражению», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Дэвиса.
Он подчеркнул, что сама возможность диалога между Путиным и Трампом станет поворотным моментом, когда всё изменится «здесь и сейчас».
Трамп анонсировал разговор президентом РФ, во время которого планируется обсудить украинский конфликт, а также торговые отношения Российской Федерации и Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку к телефонному разговору Путина и Трампа.