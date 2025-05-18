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Дэвис: разговор Трампа и Путина оставит украинцев ни с чем

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится.

Источник: Аргументы и факты

Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что возможный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит Киев «ни с чем».

«Для Украины это только невыгодная сделка. Хорошей сделки для них не будет. Есть только невыгодная сделка, которая может стать ещё хуже. Украинцы по-прежнему сталкиваются с угрозой того, что им придётся либо согласиться на переговоры, о которых просят русские, либо отказаться от этого и продолжать боевые действия, что в конечном итоге может привести к военному поражению», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Дэвиса.

Он подчеркнул, что сама возможность диалога между Путиным и Трампом станет поворотным моментом, когда всё изменится «здесь и сейчас».

Трамп анонсировал разговор президентом РФ, во время которого планируется обсудить украинский конфликт, а также торговые отношения Российской Федерации и Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку к телефонному разговору Путина и Трампа.