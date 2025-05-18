В GITOC обеспокоились ситуацией на Украине: НПО заявила о росте преступности в колл-центрах

Женевская НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» признала рост числа мошеннических колл-центров на территории Украины. Эксперты выразили опасения в связи с ухудшением ситуации. Об этом сказано в докладе GITOC.
В Женеве подчеркнули, что число преступников увеличивается из-за заманивания молодежи. Эксперты считают, что украинским подросткам обещают приличный доход за участие в обманных схемах.
«Ситуация может быть хуже для работников наиболее эффективных колл-центров: если им хорошо платят, им также трудно уйти, поскольку запугивание и физическое насилие используются, чтобы помешать им увольняться», — сказано в докладе НПО.
В GITOC также боятся возвращения на улицы Украины военных ВСУ. Эксперты признали, что многие боевики употребляют запрещенные вещества, которые толкают на преступления.