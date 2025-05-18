В Челябинске установят мемориальную стелу в память о пропавших детях

Инициатором проекта выступил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Композиция представляет собой два металлических полотна с элементами в виде капель, символизирующих слезы. На них изображены силуэты детей, которые плавно переходят в образ птиц, улетающих в небо. Эта художественная метафора отражает веру в то, что каждый пропавший ребенок жив и ждет помощи.