В Челябинске установят мемориальную стелу в память о пропавших детях

По его словам, подготовительные работы по благоустройству территории начнутся в ближайшее время.
Инициатором проекта выступил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Композиция представляет собой два металлических полотна с элементами в виде капель, символизирующих слезы. На них изображены силуэты детей, которые плавно переходят в образ птиц, улетающих в небо. Эта художественная метафора отражает веру в то, что каждый пропавший ребенок жив и ждет помощи.
Установка стелы призвана напомнить обществу о масштабах проблемы пропажи несовершеннолетних и важности продолжения поисковых операций. Только объединенные усилия граждан могут сократить число подобных трагедий.