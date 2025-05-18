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В Челябинске установят мемориальную стелу в память о пропавших детях

В сквере на улице Кирова в Калининском районе появится арт-объект «ЖИВИ». Его посвятят детям, пропавшим без вести. Он будет выражать надежду на их возвращение. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава района Сергей Колесник.

Источник: телеграм-канал Сергея Колесника

По его словам, подготовительные работы по благоустройству территории начнутся в ближайшее время.

Инициатором проекта выступил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Композиция представляет собой два металлических полотна с элементами в виде капель, символизирующих слезы. На них изображены силуэты детей, которые плавно переходят в образ птиц, улетающих в небо. Эта художественная метафора отражает веру в то, что каждый пропавший ребенок жив и ждет помощи.

Установка стелы призвана напомнить обществу о масштабах проблемы пропажи несовершеннолетних и важности продолжения поисковых операций. Только объединенные усилия граждан могут сократить число подобных трагедий.