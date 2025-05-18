Панкратов: на встрече с Путиным Зеленский выглядел как бедный мальчик

На единственной встрече между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским наблюдался драматичный, психологический контраст. Об этом aif.ru заявил врач-психотерапевт и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов, комментируя недавнее заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о возможной встрече Путина и Зеленского.
«У Путина в глазах читается не пренебрежение, а что-то иное — общечеловеческое разочарование и усталость. Речь идет о жизнях — сотнях жизней, о горе, разрушенных домах, поломанных судьбах. Он смотрит на Зеленского, а тот радуется, для него главное — внимание. Путин видит в нем маленького, капризного, возможно даже больного ребенка, который изначально ранен и при этом радуется чужому горю», — отметил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что Путин воспринимает Зеленского не как равного, а скорее как рупор и гонца, посланного западными лидерами.
«Путин знает, кто стоит за Зеленским, и наблюдает за ним с холодной оценкой», — добавил эксперт.
По словам Руслана Панкратова, этот контраст подчеркивает глубокие психологические нюансы и разницу в восприятии роли каждого участника на саммите.