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В отношении Моргенштерна закрыли производство о взыскании 40 тысяч рублей

Музыкант полностью оплатил все ранее назначенные административные штрафы.

Источник: Аргументы и факты

Исполнительное производство по взысканию штрафа с рэпера Алишера Моргенштерна* было закрыто. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, добавив, что в отношении артиста больше не ведется исполнительное производство по данному делу. Причина закрытия не уточняется.

При проверке базы данных исполнительных производств судебных приставов по имени Моргенштерна обнаружить данное производство уже невозможно — оно было начато 24 января.

В конце января приставы начали процедуру взыскания штрафа в размере 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента, связанное с несвоевременным уведомлением Минюста о своей деятельности после включения в реестр.

Сейчас музыкант полностью оплатил все ранее назначенные административные штрафы за нарушение порядка работы иностранного агента.

Ранее более 500 специальных рублевых счетов открыли лицам, признанным в России иностранными агентами, для зачисления им выплат и доходов.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.