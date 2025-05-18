В отношении Моргенштерна закрыли производство о взыскании 40 тысяч рублей

Исполнительное производство по взысканию штрафа с рэпера Алишера Моргенштерна* было закрыто. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, добавив, что в отношении артиста больше не ведется исполнительное производство по данному делу. Причина закрытия не уточняется.