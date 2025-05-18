В отношении Моргенштерна закрыли производство о взыскании 40 тысяч рублей

Исполнительное производство по взысканию штрафа с рэпера Алишера Моргенштерна* было закрыто. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, добавив, что в отношении артиста больше не ведется исполнительное производство по данному делу. Причина закрытия не уточняется.
При проверке базы данных исполнительных производств судебных приставов по имени Моргенштерна обнаружить данное производство уже невозможно — оно было начато 24 января.
В конце января приставы начали процедуру взыскания штрафа в размере 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента, связанное с несвоевременным уведомлением Минюста о своей деятельности после включения в реестр.
Сейчас музыкант полностью оплатил все ранее назначенные административные штрафы за нарушение порядка работы иностранного агента.
Ранее более 500 специальных рублевых счетов открыли лицам, признанным в России иностранными агентами, для зачисления им выплат и доходов.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.