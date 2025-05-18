В МВД рассказали, когда гражданин РФ может поставить прочерк в паспорте: подробнее о подписи

Гражданин России может поставить прочерк в графе «подпись» в документе, удостоверяющем личность, лишь в одном случае. Это допустимо, если человек физически не может расписаться в паспорте. Об этом уведомили в ГУ по вопросам миграции МВД РФ, цитирует ТАСС.
В документе сказано, что подпись россиянина, помимо прочего, может измениться естественным путем. В таком случае новый документ оформлять не нужно. Если гражданин решил самостоятельно изменить подпись, обновление паспорта также не требуется.
«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», — конкретизировали в МВД.
Российские депутаты, между тем, обратили внимание на ставку НДС. В ГД считают, что пора снизить значение с 20% до 15%. При этом на базовые продукты питания депутаты предложили и вовсе обнулить НДС.