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В МВД рассказали, когда гражданин РФ может поставить прочерк в паспорте: подробнее о подписи

В МВД сообщили, когда гражданин может не ставить подпись в паспорте.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин России может поставить прочерк в графе «подпись» в документе, удостоверяющем личность, лишь в одном случае. Это допустимо, если человек физически не может расписаться в паспорте. Об этом уведомили в ГУ по вопросам миграции МВД РФ, цитирует ТАСС.

В документе сказано, что подпись россиянина, помимо прочего, может измениться естественным путем. В таком случае новый документ оформлять не нужно. Если гражданин решил самостоятельно изменить подпись, обновление паспорта также не требуется.

«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», — конкретизировали в МВД.

Российские депутаты, между тем, обратили внимание на ставку НДС. В ГД считают, что пора снизить значение с 20% до 15%. При этом на базовые продукты питания депутаты предложили и вовсе обнулить НДС.