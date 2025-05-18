В МВД рассказали, когда гражданин РФ может поставить прочерк в паспорте: подробнее о подписи

Гражданин России может поставить прочерк в графе «подпись» в документе, удостоверяющем личность, лишь в одном случае. Это допустимо, если человек физически не может расписаться в паспорте. Об этом уведомили в ГУ по вопросам миграции МВД РФ, цитирует ТАСС.