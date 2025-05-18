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Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 мая

Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиакального круга на 18 мая.

Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиакального круга на 18 мая.

В этот день Овнам следует быть внимательнее и следить за деталями, особенно в работе — дабы не испортить репутацию. Сегодня у них может проснуться дар к красноречию, который позволит донести нужную информацию до нужных людей. Вероятны знакомства, в том числе романтические.

Тельцы в воскресенье рискуют попасть под шквал критики, к которой следует отнестись с юмором и не волноваться, чтобы сосредоточиться на работе. Звезды также не рекомендуют делать инвестиции и посещать многолюдные места.

А для Близнецов день будет весьма благоприятным: он подарит новые эмоции и интересные задачи, а также возможность научиться чему-то новому. День подойдет для обсуждения деловых вопросов с окружением, возможны приятные знакомства.

Ракам советуют быть осторожнее и не спешить: излишняя торопливость может навредить в любой сфере жизни. Также не рекомендуется смешивать работу с личной жизнью.

У Львов появятся перспективы карьерного и профессионального роста, но в личной жизни потребуется проявить находчивость, чтобы согнать утомляющую рутину. Не следует долго находиться в гостях — это может повлечь проблемы со здоровьем.

Неожиданные события могут сорвать планы Девам. Чтобы это компенсировать, астрологи рекомендуют представителям знака обратить внимание на окружающих людей и завести новые знакомства — они могут перерасти в полезные связи.

День потребует от Весов собранности: большие обещания могут оказаться ложью, а секреты лучше держать в тайне даже от самых близких людей. К финансовым вопросам стоит подходить с осторожностью, особенно при совершении покупок.

Скорпионов ждут странные совпадения: высшие силы обратят внимание этих людей на истинно важные вещи. Окружающие могут вмешиваться в дела, следует сохранять самоконтроль и не спешить отказывать в помощи тем, кто в ней остро нуждается.

Стрельцам 18 мая принесет яркие эмоции и сильные переживания: важно тщательно следить за поступками и словами, чтобы не пожалеть о них в будущем. Представителям знака советуют полагаться на интуицию в вопросах личной жизни и не спешить тратить деньги, которые также могут свалиться на голову в этот день.

Насыщенный день ожидается у Козерогов, им придется максимально эффективно использовать время, чтобы все успеть. Важно преодолеть лень и не откладывать дела в долгий ящик. Возможны разногласия и споры с окружающими. Ко всем этим вызовам потребуется серьезный подход.

Водолеи в этот день будут особенно эмоциональны, поэтому для них важно не обращать внимание на неприятные мелочи, чтобы сконцентрироваться на важном. Звезды советуют в случае необходимости обратиться за поддержкой к близким.

Хотя Рыб могут поджидать трудности, они будут полны энтузиазма и позитивного настроения, которые помогут все преодолеть. Тем не менее стоит быть осторожными в финансовых вопросах, передает «Российская газета».