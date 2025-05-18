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Красноярск готовится к удару магнитной бури

18 мая Красноярск накроет магнитная буря, которая, по прогнозам, может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

18 мая Красноярск накроет магнитная буря, которая, по прогнозам, может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Согласно данным портала Time-in.ru, интенсивность геомагнитных возмущений достигнет 4 баллов.

Наиболее сильное воздействие буря окажет с утра и до 15:00. После этого напряженность геомагнитного поля несколько снизится — до 3 баллов, однако такая обстановка сохранится вплоть до вечера 21 мая. Затем специалисты прогнозируют постепенное ослабление геомагнитных возмущений.

Как ранее писал «МК в Красноярске», магнитная буря 17 мая 2025 года: две корональные дыры обрушат потоки геомагнитных ударов на Землю. Вероятность магнитных бурь уровня G1-G2 оценивается в 30−40%, при этом шансы на сохранение спокойной геомагнитной обстановки или переход на жёлтый уровень остаются равными.