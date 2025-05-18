Красноярск готовится к удару магнитной бури

Наиболее сильное воздействие буря окажет с утра и до 15:00. После этого напряженность геомагнитного поля несколько снизится — до 3 баллов, однако такая обстановка сохранится вплоть до вечера 21 мая. Затем специалисты прогнозируют постепенное ослабление геомагнитных возмущений.