Красноярск готовится к удару магнитной бури

18 мая Красноярск накроет магнитная буря, которая, по прогнозам, может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Согласно данным портала Time-in.ru, интенсивность геомагнитных возмущений достигнет 4 баллов.
Наиболее сильное воздействие буря окажет с утра и до 15:00. После этого напряженность геомагнитного поля несколько снизится — до 3 баллов, однако такая обстановка сохранится вплоть до вечера 21 мая. Затем специалисты прогнозируют постепенное ослабление геомагнитных возмущений.
Как ранее писал «МК в Красноярске», магнитная буря 17 мая 2025 года: две корональные дыры обрушат потоки геомагнитных ударов на Землю. Вероятность магнитных бурь уровня G1-G2 оценивается в 30−40%, при этом шансы на сохранение спокойной геомагнитной обстановки или переход на жёлтый уровень остаются равными.