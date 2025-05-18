Прыгай и худей: Life.ru узнал простой секрет избавления от отёков с помощью скакалки

«Она отлично подходит для людей, у кого нет серьёзных проблем с суставами, сердцем и сосудами. И также, что очень важно, не имеет избыточного большого веса. Потому что прыжки, у кого достаточно большой вес, могут наоборот навредить. Потому что постоянно будет огромная нагрузка на позвоночник и на коленные суставы», — пояснил Литовченко.