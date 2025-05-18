«Евровидение-2025» выиграл австрийский певец JJ

Третье место в конкурсе занял исполнитель из Эстонии, выступающий под псевдонимом Томми Кэш (настоящее его имя — Томас Маммеметс). Он получил 356 очков. Его номер тоже вызвал скандал заранее. Дело в том, что его композиция «Espresso Macchiato» («Эспрессо макиато») была в штыки принята в Италии — Ассоциации потребителей в этой стране не понравилось, что итальянцев изображают как стереотипных любителей эспрессо, которые «потеют, как мафиозо». Сам Томми Кэш, однако, заявлял, что ничего не видит в этой песне, кроме любви, а композиция стала вирусной даже в Италии.