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Нейропсихолог Наумова: магнитные бури усиливают мигрени и повышают давление

Эксперт подчеркнула важность не игнорировать тревожные сигналы.

Источник: Аргументы и факты

Магнитные бури способны стать триггером для развития мигрени и других неприятных состояний, об этом в беседе с aif.ru предупредила нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, во время магнитных бурь у людей могут появляться головные боли, бессонница, повышение внутричерепного и артериального давления.

«Может развалиться голова, возникнуть бессонница. При этом, как правило, при своевременном обращении к врачам симптомы быстро проходят», — отметила эксперт.

Она подчеркнула важность не игнорировать тревожные сигналы и вовремя обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений и облегчить состояние.

Накануне стало известно, что с 17 по 18 мая на Землю могут обрушиться магнитные бури до уровня G3 (сильная буря — прим.ред.).

Эксперт Наумова рассказала aif.ru, кто кто больше всего подвержен влиянию подобных природных явлений и почему это отражается на их самочувствии.