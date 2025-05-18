Нейропсихолог Наумова: магнитные бури усиливают мигрени и повышают давление

Магнитные бури способны стать триггером для развития мигрени и других неприятных состояний, об этом в беседе с aif.ru предупредила нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.
По ее словам, во время магнитных бурь у людей могут появляться головные боли, бессонница, повышение внутричерепного и артериального давления.
«Может развалиться голова, возникнуть бессонница. При этом, как правило, при своевременном обращении к врачам симптомы быстро проходят», — отметила эксперт.
Она подчеркнула важность не игнорировать тревожные сигналы и вовремя обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений и облегчить состояние.
Накануне стало известно, что с 17 по 18 мая на Землю могут обрушиться магнитные бури до уровня G3 (сильная буря — прим.ред.).
Эксперт Наумова рассказала aif.ru, кто кто больше всего подвержен влиянию подобных природных явлений и почему это отражается на их самочувствии.