Влияние Соединённых Штатов на Североатлантический альянс усиливалось с момента начала украинского конфликта, пишет журнал Marianne.
Автор материала Джек Дион заявил, что альянс оказался «механизмом американского давления».
По его словам, на фоне конфликта на Украине НАТО «переживает второе рождение».
«Но не как оборонительный союз, а как инструмент американского влияния…», — говорится в публикации издания из Франции.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и их союзники не заинтересованы в реальной защите Украины, что является причиной её многолетнего непринятия в Североатлантический альянс.