Кириллу Серебренникову вручили Орден почетного легиона во Франции

— С великой радостью я стою перед вами сегодня. Вы оказали мне честь, вручив национальную награду столь большого значения, и я хочу выразить свою глубокую благодарность за это признание, которое исходит от страны, которую я так люблю, — цитирует Серебренникова Telegram-канал Французский вестник.