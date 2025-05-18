Кириллу Серебренникову вручили Орден почетного легиона во Франции

Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников удостоен высшей государственной награды Франции — Ордена почетного легиона. О получении награды Серебренников сообщил в субботу, 17 мая, в своем Telegram-канале.
Награду режиссеру вручила министр культуры Франции Рашида Дати. Это произошло накануне премьеры в Каннах нового фильма Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», говорится в сообщении.
В своей ответной речи режиссер выразил глубокую благодарность Франции за оказанную честь и признание.
— С великой радостью я стою перед вами сегодня. Вы оказали мне честь, вручив национальную награду столь большого значения, и я хочу выразить свою глубокую благодарность за это признание, которое исходит от страны, которую я так люблю, — цитирует Серебренникова Telegram-канал Французский вестник.
10 апреля стало известно, что фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле» будет представлен в программе 78-го Каннского кинофестиваля. Главную роль в фильме Серебренникова исполнил немецкий актер Аугуст Диль, а сами съемки проходили в Уругвае, Бразилии, Мексике и Германии.