Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 18 мая 2025

Что касается остальных частей региона, то там тоже прогнозируют тепло до +20 градусов. Но только при солнечной погоде. Если будет облачно, столбик термометра поднимется только до +5…+10 градусов. В отдельных районах возможен туман и небольшие дожди, поэтому автовладельцам стоит быть внимательными на дороге. Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный, северо-восточный с порывами 5−10 м/с. Вот, что обещает погода в Иркутске 18 мая 2025 и регионе.