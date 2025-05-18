Экипаж вертолёта Ми-35М уничтожил боевиков ВСУ в зоне СВО

Российские военные ликвидировали солдат и бронетехнику Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж вертолёта Ми-35М.
«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.
Ликвидацию цели подтвердил передовой авиационный наводчик. После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование.
Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группировки «Юг».
Также стало известно, что экипаж вертолёта Ми-28НМ ликвидировал пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины.