Врач Чернышова объяснила, при каких болезнях запрещены перелеты

«Во всех этих случаях велика вероятность тромбоза, потому что в самолете создаются условия для тромбообразования в крови, потому что давление низкое, кровь сгущается. кроме того, человек ограничен в движениях, он не может активно двигаться, сидит неподвижно в одной позе с согнутыми в коленях и бедрах ногами», — отметила Чернышова.