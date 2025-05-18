Врач Чернышова объяснила, при каких болезнях запрещены перелеты

В каких случаях человеку по состоянию здоровья стоит отказаться от перелетов на самолете рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
Эксперт обратила внимание на случаи, когда человека не могут допустить на борт самолета из-за его опасности для окружающих.
«Речь идет об инфекционных заболеваниях, например, гриппе, ковиде, ветрянке и других, которые легко передаются и могут заразить других пассажиров. Здесь нужно быть ответственным и позаботиться о том, чтобы ваша болезнь не передалась другим людям», — объяснила врач.
Категорически запрещены перелеты тем, кто менее, чем за четыре недели до путешествия перенес инфаркт или инсульт. Этот запрет касается и тех, кто перенес операции или травмы.
«Во всех этих случаях велика вероятность тромбоза, потому что в самолете создаются условия для тромбообразования в крови, потому что давление низкое, кровь сгущается. кроме того, человек ограничен в движениях, он не может активно двигаться, сидит неподвижно в одной позе с согнутыми в коленях и бедрах ногами», — отметила Чернышова.
Она уточнила, что тромбоз, в частности, тромбоэмболия лёгочной артерии, это одна из частых причин смерти в самолёте.
Еще одним противопоказанием для перелетов является варикоз в стадии обострения или в тяжёлых стадиях, когда уже есть нарушения кровообращения, трофические язвы, отёки, боли, воспаления. При проблемах с венами желательно надеть в полёт компрессионные чулки.
Также не стоит рисковать и совершать перелеты пациентам с поздними стадиями онкологии из-за большой вероятности возникновения осложнений.
«При беременности Аэрофлот разрешает летать до 36 недель, но с 28 недель уже желательно иметь справку о том, что нет противопоказаний для полета», — рассказала Чернышова.
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