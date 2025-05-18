Новые ограничения на переводы денег введут в России

«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства вводятся ограничения на сумму перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это также касается электронных средств», — уточнила эксперт.