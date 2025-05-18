Новые ограничения на переводы денег введут в России

Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, сообщает ИА DEITA.RU.
Она отметила, что если сумма перевода превышает указанный лимит, гражданам необходимо будет открыть банковский счет и пройти полную идентификацию личности. По действующим до 30 мая правилам, без идентификации можно перевести до 15 тысяч рублей.
Если сумма превышает этот порог, требуется пройти упрощенную идентификацию без открытия счета, однако ранее максимальная сумма таких переводов не была установлена. Отсутствие этого ограничения противоречит международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, пояснила Ермилова.
«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства вводятся ограничения на сумму перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это также касается электронных средств», — уточнила эксперт.
Упрощенная идентификация включает указание фамилии, имени и отчества, а также паспортных данных гражданина. В случае полной идентификации банк может запросить информацию о месте регистрации, фактическом проживании, возможных бенефициарах и целях перевода.
«В настоящее время регуляторы на уровне законодательства РФ принимают меры против легализации доходов, полученных преступным путем, и вывода капитала из страны. Вводимая мера направлена на решение этих задач», — подытожила специалист.