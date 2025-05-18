Наумова рассказала, как пережить магнитную бурю 18 мая без ущерба здоровью

«Если вы знаете, что у вас есть метеозависимость, и магнитные бури оказывают на вас влияние, важно беречь себя в эти дни. Основные советы — по возможности ограничить стрессовые ситуации, провести время в спокойной и комфортной обстановке», — отметила специалист.