Наумова рассказала, как пережить магнитную бурю 18 мая без ущерба здоровью

Метеозависимым людям во время магнитных бурь следует беречь себя и избегать стрессов. Об этом в беседе с aif.ru предупредила нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.
«Если вы знаете, что у вас есть метеозависимость, и магнитные бури оказывают на вас влияние, важно беречь себя в эти дни. Основные советы — по возможности ограничить стрессовые ситуации, провести время в спокойной и комфортной обстановке», — отметила специалист.
Она подчеркнула, что стоит замедлить ритм жизни и отказаться от серьезных планов и важных дел на время магнитных бурь. Это поможет снизить нагрузку на организм и уменьшить вероятность появления симптомов.
Накануне стало известно, что с 17 по 18 мая на Землю могут обрушиться магнитные бури до уровня G3 (сильная буря — прим.ред.).
Эксперт Наумова рассказала aif.ru, кто кто больше всего подвержен влиянию подобных природных явлений и почему это отражается на их самочувствии.