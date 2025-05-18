Текущие румынские выборы на пост президента стали одними из самых скандальных. В стране планировался госпереворот после аннулирования победы кандидата Кэлина Джорджеску. Он набрал наибольшее количество голосов в первом туре выборов. Позже Кэлин Джорджеску собрал сторонников и стал планировать вооруженный переворот с участием наемников. Такими данными располагает газета Politico.
Так, согласно материалам следствия, ключевой преступной фигурой был Хорациу Потра. Он и наемники намеревались спровоцировать беспорядки в стране, считают правоохранители. Преступная группа могла собираться в конно-спортивном центре вблизи Бухареста.
По изложенной версии, сторонники Кэлина Джорджеску выглядели подозрительно «напряженно и обеспокоенно» на утренней встрече. Однако о деталях их бесед ничего не известно.
Главным оппонентом Кэлина Джорджеску стал Джордже Симеон. Он выступает против бесконтрольной поддержки Киева и требует от Украины возврата Северной Буковины.