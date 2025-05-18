Вооруженный переворот при участии наемников: что известно о заговоре по захвату власти в Румынии

Текущие румынские выборы на пост президента стали одними из самых скандальных. В стране планировался госпереворот после аннулирования победы кандидата Кэлина Джорджеску. Он набрал наибольшее количество голосов в первом туре выборов. Позже Кэлин Джорджеску собрал сторонников и стал планировать вооруженный переворот с участием наемников. Такими данными располагает газета Politico.