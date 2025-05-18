Красноярцы лишились миллионов из-за онлайн-мошенников

Особую опасность представляют фишинговые ссылки, на которые переходят доверчивые пользователи в интернете. В 29 случаях жители края, пытаясь совершить онлайн-покупку, попадали на поддельные сайты, где теряли деньги, не получая взамен ни товаров, ни услуг. Не менее коварны и фишинговые ссылки, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах. В 18 случаях жертвы получали сообщения от взломанных аккаунтов знакомых с просьбой одолжить деньги, не подозревая, что общаются с мошенниками. Еще 62 жителя края стали жертвами различных онлайн-уловок, разработанных аферистами.