Красноярцы лишились миллионов из-за онлайн-мошенников

Красноярский край захлестнула волна дистанционного мошенничества. Только за прошедшую неделю 147 жителей региона стали жертвами аферистов, потеряв в общей сложности более 27 миллионов рублей.
Преступники используют самые разные схемы обмана, заставляя людей расставаться со своими сбережениями.
Как сообщает полиция, в 16 случаях жители края попадались на удочку рекламы о быстром заработке, игре на бирже или выгодном инвестировании. Мошенники, войдя в доверие, выманивали у жертв деньги, обещая золотые горы, которые, конечно, оказывались лишь иллюзией. Еще в 22 случаях мошенники представлялись сотрудниками банков и других организаций, пугали людей угрозой потери денег на счетах и убеждали перевести средства на так называемые «безопасные счета».
Особую опасность представляют фишинговые ссылки, на которые переходят доверчивые пользователи в интернете. В 29 случаях жители края, пытаясь совершить онлайн-покупку, попадали на поддельные сайты, где теряли деньги, не получая взамен ни товаров, ни услуг. Не менее коварны и фишинговые ссылки, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах. В 18 случаях жертвы получали сообщения от взломанных аккаунтов знакомых с просьбой одолжить деньги, не подозревая, что общаются с мошенниками. Еще 62 жителя края стали жертвами различных онлайн-уловок, разработанных аферистами.
Полиция призывает жителей Красноярского края быть бдительными, не доверять незнакомцам в интернете и тщательно проверять любую информацию, связанную с деньгами. Не переходите по подозрительным ссылкам, не сообщайте свои личные данные и банковские реквизиты, а также помните, что легких денег не бывает.
Как ранее писал «МК в Красноярске», мошенники обманули жителей Красноярского края на 856 миллионов рублей в 2025 году.