Хабаровские пожары взяли на контроль в правительстве

При этом штрафы остаются увеличенными от 10 до 800 тысяч рублей, в зависимости от категории лица. С 30 марта ввели пожароопасный сезон, а с 17 апреля — особый противопожарный режим. Граждан, как очевидцев пожаров просят звонить на 112, и не создавать угроз, разжигая костры и поджигая траву и мусор.