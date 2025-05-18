Хабаровские пожары взяли на контроль в правительстве

В нем по видеосвязи участвовали представители инфраструктуры, федеральной инспекции, МЧС и лесного хозяйства и главы муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства.
Начиная с 2025 года, в регионе потушили более 700 ландшафтных и свыше 70 лесных воспламенений. В отличие от прошлых лет, в новом году используют дронов, чтобы искать поджигателей и очаги возгораний. Создали также патрульно-маневренные группы, ввели агитационный автомобиль и организовали дополнительные рейды.
Уже в мае специалисты Центра пропаганды пообщались с жителями Бикинского округа и Вяземского района и вручили памятки с номерами экстренных служб. Следующие на очереди садовые товарищества и детсады.
При этом штрафы остаются увеличенными от 10 до 800 тысяч рублей, в зависимости от категории лица. С 30 марта ввели пожароопасный сезон, а с 17 апреля — особый противопожарный режим. Граждан, как очевидцев пожаров просят звонить на 112, и не создавать угроз, разжигая костры и поджигая траву и мусор.