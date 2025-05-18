Рубио угрожает РФ ужесточением санкций из-за отсутствия прогресса на переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в субботу, 17 мая, что американский Конгресс может в ближайшее время ужесточить антироссийские санкции, если не будет наблюдаться прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Украине.
Рубио отметил, что администрация США предупреждала об этом Россию на протяжении нескольких недель, но решение останется за Конгрессом, где инициатива пользуется широкой поддержкой.
Поддержка инициативы по ужесточению санкций в обеих палатах Конгресса значительна, и законодатели активно призывают к действиям на фоне недостаточного прогресса в переговорах о прекращении огня.
— Мы просили (Конгресс — прим. «ВМ») дать нам немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-либо прогресса на наших переговорах (по Украине — прим. «ВМ»). Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе — прим. «ВМ») предпринимаются, — объяснил Рубио в интервью CBS News.
Кроме того, стало известно, что после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия начала разработку документа, определяющего условия прекращения огня в Украине.