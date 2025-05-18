Рубио угрожает РФ ужесточением санкций из-за отсутствия прогресса на переговорах

— Мы просили (Конгресс — прим. «ВМ») дать нам немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-либо прогресса на наших переговорах (по Украине — прим. «ВМ»). Но мы также довольно ясно говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы сообщали российской стороне, что эти усилия (в Конгрессе — прим. «ВМ») предпринимаются, — объяснил Рубио в интервью CBS News.