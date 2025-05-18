NYP: парусное судно с более чем 200 людьми врезалось в Бруклинский мост в США

Мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. По предварительным данным, пострадали несколько человек. В результате столкновения одна из матч судна упала на палубу, пишет New York Post.
По сообщениям источников, на борту находилось 277 пассажиров. Среди пострадавших отметили нескольких членов экипажа. Они получили травмы тяжелой степени. Сейчас спасатели извлекают людей из воды. Пострадавших доставляют на Бруклинскую военно-морскую верфь, сказано в материале.
«В субботу вечером огромное парусное судно ВМС Мексики, совершавшее праздничный визит в Нью-Йорк, врезалось в Бруклинский мост», — сообщается в статье.
Подобный инцидент случился 17 мая на реке Волге. Теплоход врезался в опору Императорского моста. Экипаж следовал по маршруту от Исмаилова (Башкортостан) до Балаково (Саратовская область).