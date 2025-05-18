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МВД объяснило, когда вместо подписи в паспорте может быть прочерк

Граждане России могут оставить прочерк вместо своей подписи в паспорте, если они физически не могут её поставить. Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел России сообщило об этом в Telegram-канале.

«Понятие “подпись” на законодательном уровне не закреплено. Но, как правило, под подписью понимается собственноручно написанные фамилия, имя и отчество лица и (или) параф — росчерк», — поясняет миграционное управление.

Кроме того, миграционное управление добавило, что граждане, решившие изменить свою подпись, не обязаны оформлять новый паспорт. Поскольку само понятие «подпись» не имеет закрепления в российском законодательстве, такие изменения не требуют дополнительных процедур.

Как сообщал Life.ru, ранее российские власти предоставили гражданам Абхазии и Южной Осетии право получать гражданство РФ в упрощённом порядке. Им не нужно проходить проверку на знание русского языка и истории страны.