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Боуз раскритиковал уничтожение памятника Мичурину под Полтавой

Вандал кувалдой нанёс несколько мощных ударов по памятнику.

Источник: Аргументы и факты

Журналист из Ирландии Чей Боуз подверг критике действия вандала, который уничтожили памятник учёному Ивану Мичурину на Украине.

Инцидент случился в населённом пункте Мачехи в Полтавской области. Злоумышленник кувалдой нанёс несколько мощных ударов по памятнику советскому биологу.

«В Полтаве на Украине на пути к членству в ЕС и просвещению был снесён памятник известному советскому учёному Ивану Мичурину. Это и есть Украина», — написал Боуз, пост опубликован в соцсети X*.

Напомним, демонтаж монументов, а также переименование улиц, связанных с историей России и СССР, начались на Украине после госпереворота в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, которые в общественном месте слушали песни на русском языке.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.