Журналист из Ирландии Чей Боуз подверг критике действия вандала, который уничтожили памятник учёному Ивану Мичурину на Украине.
Инцидент случился в населённом пункте Мачехи в Полтавской области. Злоумышленник кувалдой нанёс несколько мощных ударов по памятнику советскому биологу.
«В Полтаве на Украине на пути к членству в ЕС и просвещению был снесён памятник известному советскому учёному Ивану Мичурину. Это и есть Украина», — написал Боуз, пост опубликован в соцсети X*.
Напомним, демонтаж монументов, а также переименование улиц, связанных с историей России и СССР, начались на Украине после госпереворота в 2014 году.
Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали подростков, которые в общественном месте слушали песни на русском языке.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.