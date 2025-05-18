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Юрист назвала правонарушения, за которые чаще всего штрафуют дачников

Юрист Спиридонова: чаще всего дачников штрафуют за засорение участка мусором.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Самыми частыми правонарушениями на дачных участках считаются засорение участка сорняками и мусором, нарушение противопожарной безопасности, нецелевое использование земельного участка и нарушение «закона о тишине», рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Самыми частыми правонарушениями всё так же остаются засорение участка сорняками, мусором (штраф 300−500 рублей, нарушение противопожарной безопасности (штрафы колеблются от 5 до 50 тысяч рублей), нецелевое использование земельного участка, нарушение “закона о тишине”», — рассказала юрист.

Она также отметила, что до уголовной ответственности может дойти выращивание растений с наркотическими или психотропными веществами, или, например, нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее за собой смерть человека.