Юрист рассказала о последствиях для родителей за ночные прогулки детей

«Если полиция задержала ребенка, который находился в общественном месте после комендантского часа без сопровождения родителя, то несовершеннолетнего доставляют домой или в отделение полиции, где связываются с родителями. Также родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию», — подчеркнула юрист в разговоре с РИА Новости. Причем, если нарушения будут повторяться то родители будут вынуждены оплатить штраф в большем размере. При последующих прогулках детей ночью семье будет грозить профилактический учет.