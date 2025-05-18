Шалаев: Росстандарт готовит линейку ГОСТов на детское питание

Росстандарт ежегодно утверждает порядка 1700 новых ГОСТов. Они затрагивают все возможные сферы. В настоящий момент в России разрабатывают линейку ГОСТов на детское питание. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.