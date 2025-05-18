Шалаев: Росстандарт готовит линейку ГОСТов на детское питание

Росстандарт ежегодно утверждает порядка 1700 новых ГОСТов. Они затрагивают все возможные сферы. В настоящий момент в России разрабатывают линейку ГОСТов на детское питание. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.
По его данным, новая линейка коснется также ингредиентов, применяемых при создании детского питания. Глава Росстандарта анонсировал выход множества ГОСТов в этой области.
«В первую очередь, это вопросы безопасности, вопросы качества, которые через стандарты мы должны обеспечить», — пояснил Антон Шалаев.
В Роспотребнадзоре, тем временем, предупредили россиян о рисках, связанных с отпусками. Так, гражданам порекомендовали помнить об инфекциях, которые передаются воздушно-капельным путем.