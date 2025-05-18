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Шалаев: Росстандарт готовит линейку ГОСТов на детское питание

Росстандарт планирует выпустить линейку ГОСТов на ингредиенты для детского питания.

Источник: Комсомольская правда

Росстандарт ежегодно утверждает порядка 1700 новых ГОСТов. Они затрагивают все возможные сферы. В настоящий момент в России разрабатывают линейку ГОСТов на детское питание. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его данным, новая линейка коснется также ингредиентов, применяемых при создании детского питания. Глава Росстандарта анонсировал выход множества ГОСТов в этой области.

«В первую очередь, это вопросы безопасности, вопросы качества, которые через стандарты мы должны обеспечить», — пояснил Антон Шалаев.

В Роспотребнадзоре, тем временем, предупредили россиян о рисках, связанных с отпусками. Так, гражданам порекомендовали помнить об инфекциях, которые передаются воздушно-капельным путем.