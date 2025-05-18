Тело «кричит»: психиатр рассказал, как распознать скрытую тревожность

Иногда человек выглядит спокойным и собранным, но внутри как натянутая струна. Тревожность может прятаться за маской внешнего спокойствия и проявляться вовсе не в виде паники или слез, а проблемами с телом. Об этом KP.RU рассказал опытный врач-психиатр, эксперт по доказательной медицине и автор книги «Скатертью тревога» Александр Мещеряков.