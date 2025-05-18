Тело «кричит»: психиатр рассказал, как распознать скрытую тревожность

Иногда человек выглядит спокойным и собранным, но внутри как натянутая струна. Тревожность может прятаться за маской внешнего спокойствия и проявляться вовсе не в виде паники или слез, а проблемами с телом. Об этом KP.RU рассказал опытный врач-психиатр, эксперт по доказательной медицине и автор книги «Скатертью тревога» Александр Мещеряков.
— Да, примерно в 5−10% случаев тревожные психические расстройства маскируются и не ощущаются именно эмоционально. Вместо этого «кричит» тело. То есть появляются физические симптомы. При скрытой тревожности это могут быть головные боли, мышечное напряжение, усиленное сердцебиение, скачки давления, неполадки с кишечником и мочевым пузырем, — объяснил Мещеряков.
По его словам, такие пациенты часто ходят по врачам — гастроэнтерологам, кардиологам, гинекологам, урологам. Они сдают одни и те же анализы, не догадываясь, что причина недомогания в психике.
Сейчас наиболее распространенный диагноз, который ставят специалисты, — генерализованное тревожное расстройство. Оно чаще встречается у женщин и проявляется как постоянное напряжение, тревожные мысли, нарушения сна, раздражительность и трудности с концентрацией. Также распространены панические расстройства.