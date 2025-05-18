Выяснилось, кто сильнее всего пострадает от сильнейшей магнитной бури в мае

Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова в интервью aif.ru рассказала, что особенно уязвимы перед воздействием магнитных бурь, в первую очередь, это люди с повышенной чувствительностью нервной системы — пациенты с психическими расстройствами, пожилые, маленькие дети, а также дети с особенностями развития, включая синдром дефицита внимания.