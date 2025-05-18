Выяснилось, кто сильнее всего пострадает от сильнейшей магнитной бури в мае

Магнитная буря, вызванная рекордной за 2025 год вспышкой на Солнце уровня X2.7, ожидается в ближайшие сутки. Журналисты aif.ru выяснили, какие риски несет этот геошторм и как снизить его влияние на здоровье.
Кто сильнее всего пострадает от магнитных бурь 18 мая.
Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова в интервью aif.ru рассказала, что особенно уязвимы перед воздействием магнитных бурь, в первую очередь, это люди с повышенной чувствительностью нервной системы — пациенты с психическими расстройствами, пожилые, маленькие дети, а также дети с особенностями развития, включая синдром дефицита внимания.
Кроме того, влияние геомагнитных колебаний могут ощутить мнительные и тревожные люди, склонные ожидать ухудшения здоровья, даже если для этого нет объективных причин.
В группу риска также входят пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетососудистой дистонией — у них могут возникать колебания артериального давления и общее недомогание.
«Давление может как повыситься, так и понизиться — все зависит от индивидуального состояния человека», — отметила Наумова, добавив, что существет широкий круг людей, чувствительных к подобным природным явлениям.
Насколько сильными будут магнитные бури в мае.
На снимках Солнца, сделанных орбитальными телескопами, заметна очередная корональная дыра: это темная область, откуда с высокой скоростью выбрасывается солнечный ветер. Его скорость может достигать 600−700 км/с, тогда как обычные значения составляют около 400 км/с. При таком усилении магнитное поле Земли может не выдержать, что приведет к геомагнитной буре.
«Начиная с выходных, ожидается заметное ухудшение геомагнитной обстановки из-за значительного увеличения скорости солнечного ветра, вызванного крупной корональной дырой», — сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Вероятность магнитных бурь оценивается в 30−40%, аналогичный прогноз дан и для геомагнитных возмущений. По предварительным расчетам, скорость солнечного ветра повысится с 400 км/с до 600−700 км/с, что достаточно для формирования магнитных бурь уровней G1-G2 по пятибалльной шкале, а при «удачных» условиях — до уровня G3.
Прогнозируется, что нестабильная геомагнитная обстановка может сохраняться до 4−5 суток.
Какие болезни обостряются при магнитных бурях.
Магнитные бури могут провоцировать мигрень и другие неприятные симптомы, предупредила Наталья Наумова.
По ее словам, в периоды геомагнитных возмущений у людей часто возникают головные боли, бессонница, а также повышение внутричерепного и артериального давления.
«Головная боль может стать очень сильной, появиться бессонница. Однако при своевременном обращении к врачам симптомы обычно быстро проходят», — отметила специалист.
Она также подчеркнула, что важно не игнорировать тревожные сигналы организма и своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить осложнения и улучшить самочувствие.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь.
Нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рекомендовала метеозависимым людям во время магнитных бурь беречь себя и избегать стрессовых ситуаций.
«Если вы знаете о своей метеочувствительности и ощущаете влияние магнитных бурь, важно в эти дни заботиться о себе. Главные рекомендации — по возможности избегать стрессов и находиться в спокойной, комфортной обстановке», — пояснила в комментарии aif.ru эксперт.
Она также подчеркнула необходимость замедлить ритм жизни и временно отказаться от важных дел и серьезных планов. Такой подход поможет снизить нагрузку на организм и уменьшить риск возникновения неприятных симптомов.