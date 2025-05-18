На севере Омской области перемыло дорогу между двумя деревнями и райцентром

В результате, как утверждается в сообщении, в деревнях уже ощущается продовольственный кризис — продукты первой необходимости в магазинах закончились. Также под угрозой медицинская помощь и образование детей. Раньше старшеклассников из деревни Гузенево возили в школу в Низовом, однако теперь из-за размытой дороги школьный автобус проехать не может.