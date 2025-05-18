На севере Омской области перемыло дорогу между двумя деревнями и райцентром

В Муромцевском районе паводок и обильные дожди перемыли дорогу между деревнями Гузенево и Низовое. Со слов местных жителей, люди фактически оказались в изоляции. О проблеме они написали в социальных сетях.
«Еще 17 апреля 2025 года мы обратились к властям с просьбой отремонтировать проблемный участок единственной дороги, соединяющей нашу деревню с районным центром (Муромцево). В ответ — только отписки. Месяц прошел, а дорога полностью размыта!», — сообщили местные жители.
В результате, как утверждается в сообщении, в деревнях уже ощущается продовольственный кризис — продукты первой необходимости в магазинах закончились. Также под угрозой медицинская помощь и образование детей. Раньше старшеклассников из деревни Гузенево возили в школу в Низовом, однако теперь из-за размытой дороги школьный автобус проехать не может.
На сообщение отреагировали в районной администрации. Как сообщили чиновники, старшеклассники из Гузенево с 19 мая перейдут на дистант, подключение к образовательной платформе будет производится в начальной школе. Кроме того, власти пообещали в случае необходимости организовать людям доставку продуктов.
Судьбу дороги администрация комментировать не стала.
Ранее мы сообщали, что с похожей проблемой столкнулись жители Черлакского района.