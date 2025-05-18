Рубио: Иран никогда не должен заполучить ядерное вооружение

Тегерану следует отказаться от желания получить ядерное оружие, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.
По его словам, иначе это может «привести к войне».
Заявление прозвучало в интервью CBS News.
«Если вы можете обогащать уран на каком бы то ни было уровне, то вы, по сути, способны очень быстро обогатить его до оружейного уровня. Иран никогда не должен заполучить ядерное оружие», — сказал он.
При этом госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп хочет урегулировать вопрос. Трамп желает, чтобы Иран безъядерной страной и «богатым, мирным и процветающим государством».
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану банкротством в случае отказа от ядерного соглашения.