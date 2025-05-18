Юрист напомнила о штрафах за прогулки детей после комендантского часа

Юрист уточнила, что в большинстве субъектов РФ действуют следующие нормы: подростки до 16 лет могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых до 22:00 (в летний период — до 23:00). Для лиц 16−18 лет установлено ограничение до 23:00, которое в зимние месяцы иногда сокращается до 22:00. С 22:00 (либо 23:00) до 6:00 несовершеннолетним запрещено пребывание в парках, скверах, торговых комплексах, кафе, кинотеатрах, на стадионах, вокзалах и других публичных местах без взрослых, сообщает РИА «Новости».