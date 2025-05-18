Не забывайте подкормить: Россиянам назвали главные условия для выращивания пышной сирени

Успешное выращивание сирени начинается с выбора правильного места — солнечного и защищённого от ветра участка с плодородной, хорошо дренированной почвой, имеющей нейтральную или слабощёлочную реакцию. Эксперт подчеркнул важность подготовки посадочной ямы с дренажом из щебня или битого кирпича для предотвращения застоя воды.
После посадки необходимо регулярно поливать сирень, особенно в засушливую погоду. Не забывайте о подкормках. Весной внесите азотные удобрения для стимуляции роста, а летом и осенью — фосфорно-калийные для обильного цветения.
Никита Чаплин.
Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья.
Чаплин также поделился способами продления цветения, рекомендовав регулярно удалять отцветшие соцветия и проводить обрезку, удаляя старые ветви. Он отметил, что правильный уход позволяет наслаждаться пышным и ароматным цветением долгие годы.
«Уделите сирени немного внимания, и она отблагодарит вас пышным и ароматным цветением, которое будет радовать вас и ваших близких долгие годы», — заключил он.
Ранее россиянам рассказали, чем грозит срыв сирени в городе. Дело в том, что кусты в парках и на улицах являются собственностью города и охраняются законом. За их повреждение предусмотрены санкции, вплоть до штрафа в 500 тысяч рублей.