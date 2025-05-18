В Бразилии признали, что Россия «находится у руля» и заявили о проигрыше НАТО

По его мнению, европейские представители до сих пор не признают своего поражения. Однако, считает автор, даже в Британии смирились с тем, что Россия сейчас «находится у руля». При этом НАТО всё ещё позволяет себе диктовать условия перемирия, отметил Пепе Эскобар.