Российско-украинские переговоры состоялись 16 мая в Турции. Встреча Киева и Москвы продемонстрировала колоссальное унижение НАТО. Так высказался бразильский аналитик Пепе Эскобар для платформы Strategic Culture.
По его мнению, европейские представители до сих пор не признают своего поражения. Однако, считает автор, даже в Британии смирились с тем, что Россия сейчас «находится у руля». При этом НАТО всё ещё позволяет себе диктовать условия перемирия, отметил Пепе Эскобар.
Аналитик заявил, что европейцы по-прежнему стремятся к боевым действиям, а не к миру. Сейчас, по его словам, лидеры НАТО должны признать «фундаментальный геополитический факт». Он заключается в унижении альянса.
В Венгрии, тем временем, обратились к НАТО с просьбой заострить внимание на противоправных действиях украинских спецслужб. Государства альянса должны знать о клеветнической пропаганде Киева.