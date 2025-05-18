По его словам, когда их взяли в плен, колумбиец подтвердил, что украинские солдаты при отступлении не стали оказывать помощь раненым товарищам. Они просто расстреляли их на месте, чтобы избавиться от обузды и не задерживать своих. После этого украинские войска покинули позиции, оставив раненых на поле боя.