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Пленный колумбиец рассказал, как боевики ВСУ убили сослуживцев

Украинские солдаты при отступлении не стали оказывать помощь раненым товарищам.

Источник: Аргументы и факты

Плененный колумбийский наемник поделился подробностями о событиях, произошедших во время отступления украинских сил. Он рассказал, что солдаты ВСУ расстреляли своих раненых сослуживцев, чтобы не тянуть их за собой и не создавать дополнительных проблем.

Об этом сообщил РИА Новости боец 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа, известный под позывным «Механик».

По его словам, когда их взяли в плен, колумбиец подтвердил, что украинские солдаты при отступлении не стали оказывать помощь раненым товарищам. Они просто расстреляли их на месте, чтобы избавиться от обузды и не задерживать своих. После этого украинские войска покинули позиции, оставив раненых на поле боя.

«Механик» отметил, что получил эту информацию от бойцов из соседнего подразделения. Он подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о жестокости и безразличии к своим же бойцам со стороны украинских сил.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин заявил, что на стороне Украины воюют около 10 тысяч иностранных наемников. В отношении 902 наемников были вынесены постановления о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых.