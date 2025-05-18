GITOC: Украина столкнулась с ростом мошеннических колл-центров

На Украине наблюдается тревожный рост числа мошеннических колл-центров и увеличение объемов торговли наркотиками. Об этом говорится в докладе женевской организации «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC).
Эксперты фиксируют огромный рост числа колл-центров, которые заманивают молодежь высокими зарплатами. Однако на практике эти обещания часто оказываются пустыми. Сотрудники вынуждены работать сверхурочно в условиях жесткого контроля. При попытке уволиться они сталкиваются с запугиванием и даже физическим насилием.
— Ситуация может быть хуже для работников наиболее эффективных колл-центров: если им хорошо платят, им также трудно уйти, поскольку запугивание и физическое насилие используются, чтобы помешать им увольняться, — объяснили эксперты.
Кроме того, доклад указывает на увеличение производства и распространения наркотиков в Украине.
Кроме того, аферисты придумали новый способ обмана россиян — они отправляют на адреса электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах фальшивые сообщения о якобы графике отключения горячей воды.