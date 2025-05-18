Público: провокация Зеленского привела к фиаско Киева на переговорах

«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в поспешное и непоследовательное решение, которое просто даёт Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом», — говорится в публикации.