Поведение Зеленского перед переговорами, стало причиной поражения делегации Киева, пишет газета Público.
«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в поспешное и непоследовательное решение, которое просто даёт Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом», — говорится в публикации.
В материале испанского издания также сказано, что президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу не понравилась «поспешность» Зеленского, а также его «призыв» к президенту Российской Федерации Владимиру Путину приехать в Турцию.
«Вот почему Вашингтон выбирает формулу, которая дала определённые результаты с момента прихода Трампа к власти, а именно — прямые контакты с Москвой», — подчёркивается в материале.
Ранее полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что возможный телефонный разговор Трампа и Путина оставит украинцев ни с чем.