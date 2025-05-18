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Público: провокация Зеленского привела к фиаско Киева на переговорах

Президенту США Дональду Трампу не понравилась «поспешность» Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Поведение Зеленского перед переговорами, стало причиной поражения делегации Киева, пишет газета Público.

«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в поспешное и непоследовательное решение, которое просто даёт Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом», — говорится в публикации.

В материале испанского издания также сказано, что президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу не понравилась «поспешность» Зеленского, а также его «призыв» к президенту Российской Федерации Владимиру Путину приехать в Турцию.

«Вот почему Вашингтон выбирает формулу, которая дала определённые результаты с момента прихода Трампа к власти, а именно — прямые контакты с Москвой», — подчёркивается в материале.

Ранее полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что возможный телефонный разговор Трампа и Путина оставит украинцев ни с чем.