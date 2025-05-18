В России разработали истребитель дронов Як-52Б2

По информации источника, новый самолет способен нести полезную нагрузку до 90 кг на каждом крыле. В этом пространстве могут размещаться радиолокационные системы кругового обзора, а также вооружение для поражения целей. Такой оснащение расширяет возможности дрона в боевых условиях.