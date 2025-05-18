В России разработали истребитель дронов Як-52Б2

Российские инженеры разработали новую модификацию легкомоторного истребителя дронов, получившую название Як-52Б2. Этот аппарат создан на базе учебно-тренировочного самолета Як-52 и предназначен для выполнения различных боевых задач. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
По информации источника, новый самолет способен нести полезную нагрузку до 90 кг на каждом крыле. В этом пространстве могут размещаться радиолокационные системы кругового обзора, а также вооружение для поражения целей. Такой оснащение расширяет возможности дрона в боевых условиях.
Кроме того, самолет оборудован современным бортовым компьютером и пилотажно-навигационной системой последнего поколения.
Благодаря этим технологиям он способен эффективно бороться как с беспилотными летательными аппаратами типа БПЛА, так и с легкомоторными самолетами в беспилотном режиме, что значительно повышает его боевую универсальность.
Ранее Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали универсальный модульный беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки, сообщили в пресс-службе учебного заведения.