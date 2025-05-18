Эксперт объяснил, что стало причиной пыльной бури в Ташкенте

Эксперты называют это явление «фронтальным столкновением» — когда тёплые и холодные массы воздуха встречаются в одной точке, атмосфера становится нестабильной, что нередко сопровождается резкими погодными изменениями, включая шквальный ветер и пыль. В частности, этот процесс сегодня также вызвал облачность, молнию и кратковременные осадки в столице.