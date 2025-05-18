Эксперт объяснил, что стало причиной пыльной бури в Ташкенте

Ссылаясь на мнение специалиста — докторанта Научно-исследовательского института окружающей среды и природоохранных технологий Батира Халмуратова, Пулатов сообщил, что пылевая буря стала следствием сразу нескольких метеорологических факторов. Ключевая причина — резкое столкновение холодного северного воздушного потока с тёплой массой воздуха, поступающей с юга. Это сопровождалось аномальным повышением атмосферного давления и резким усилением ветра.
В результате резкого температурного контраста между двумя воздушными массами образовался мощный ветер. В некоторых районах города его скорость превышала 20 метров в секунду. Сильный ветер поднял пыль с пересохших участков земли и распространил её в атмосферу, что привело к ухудшению видимости и затруднённому дыханию в ряде районов города.
Эксперты называют это явление «фронтальным столкновением» — когда тёплые и холодные массы воздуха встречаются в одной точке, атмосфера становится нестабильной, что нередко сопровождается резкими погодными изменениями, включая шквальный ветер и пыль. В частности, этот процесс сегодня также вызвал облачность, молнию и кратковременные осадки в столице.
Интересно, что в Нукусе, несмотря на схожее географическое расположение, ситуация остаётся спокойной. Там наблюдаются прохладная погода и лёгкий ветер. По словам специалистов, отсутствие пыльной бури объясняется недостаточной скоростью ветра, большей влажностью почвы или движением воздушных масс над менее пыльными участками.
Тем временем в Ташкенте экологи ведут мониторинг уровня загрязнённости воздуха и содержания пыли. Жителям рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски и проявлять особую осторожность в отношении детей и пожилых людей.