«Майские-2025» во Владивостоке: атмосферные фото праздника

Здесь же в палатках можно попробовать приморские специалитеты, а если хочется духовной пищи, то полюбоваться работами фотографов и художников на выставке. И конечно, прикупить сувениров на память в лавках хенд-мейд мастеров. Подробнее в нашем фоторепортаже.