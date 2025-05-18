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«Майские-2025» во Владивостоке: атмосферные фото праздника

Одним из главных украшений концертной программы стали танцевальные баттлы, проходившие сразу по нескольким популярным направлениям: хип-хоп, хаус, дэнс-холл, хорео и брейкинг.

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Фестиваль уличной культуры «Майские-2025» стал центральным событием культурной жизни Владивостока в эти выходные. В течение двух дней на площадках вокруг кинотеатра «Океан» можно окунуться в различные субкультуры и насладиться живой музыкой, выступлениями творческих коллективов.

Одним из главных украшений концертной программы стали танцевальные баттлы, проходившие сразу по нескольким популярным направлениям: хип-хоп, хаус, дэнс-холл, хорео и брейкинг. Кульминацией дня стало подведение итогов первого на Дальнем Востоке танцевального онлайн-челленджа в номинации «Tiger_Mix_&_Triliton_Dance_Challenge».

Здесь же в палатках можно попробовать приморские специалитеты, а если хочется духовной пищи, то полюбоваться работами фотографов и художников на выставке. И конечно, прикупить сувениров на память в лавках хенд-мейд мастеров. Подробнее в нашем фоторепортаже.