«Майские-2025» во Владивостоке: атмосферные фото праздника

Фестиваль уличной культуры «Майские-2025» стал центральным событием культурной жизни Владивостока в эти выходные. В течение двух дней на площадках вокруг кинотеатра «Океан» можно окунуться в различные субкультуры и насладиться живой музыкой, выступлениями творческих коллективов.
Одним из главных украшений концертной программы стали танцевальные баттлы, проходившие сразу по нескольким популярным направлениям: хип-хоп, хаус, дэнс-холл, хорео и брейкинг. Кульминацией дня стало подведение итогов первого на Дальнем Востоке танцевального онлайн-челленджа в номинации «Tiger_Mix_&_Triliton_Dance_Challenge».
Здесь же в палатках можно попробовать приморские специалитеты, а если хочется духовной пищи, то полюбоваться работами фотографов и художников на выставке. И конечно, прикупить сувениров на память в лавках хенд-мейд мастеров. Подробнее в нашем фоторепортаже.