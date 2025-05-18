Исполнительное производство по штрафу рэпера Моргенштерна прекращено

Исполнительное производство по взысканию штрафа с рэпера Алишера Моргенштерна* завершено. Об этом сообщили в воскресенье, 18 мая, в правоохранительных органах.
Согласно информации, исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 40 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах было закрыто. Причины такого решения не раскрываются.
— В отношении Моргенштерна* закрыто исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, — цитирует сообщение из ведомства ТАСС.
При проверке данных рэпера в базе исполнительных производств судебных приставов информация о производстве от 24 января больше не значится.
В апреле стало известно, что с рэпера Моргенштерна* попросили снять статус иностранного агента, так как он свел «дьявольскую» татуировку с лица и отправился на лечение в рехаб. Инициаторами выступили общественники из движения «Зов народа».
В данный момент исполнитель проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле от алкогольной и наркотической зависимости, а личная жизнь артиста не складывается. «Вечерняя Москва» спросила у экстрасенсов, возможно ли, что этот знаменитый музыкант действительно продал свою душу дьяволу.
*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.