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Исполнительное производство по штрафу рэпера Моргенштерна прекращено

Исполнительное производство по взысканию штрафа с рэпера Алишера Моргенштерна* завершено. Об этом сообщили в воскресенье, 18 мая, в правоохранительных органах.

Исполнительное производство по взысканию штрафа с рэпера Алишера Моргенштерна* завершено. Об этом сообщили в воскресенье, 18 мая, в правоохранительных органах.

Согласно информации, исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 40 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах было закрыто. Причины такого решения не раскрываются.

— В отношении Моргенштерна* закрыто исполнительное производство о взыскании штрафа в размере 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, — цитирует сообщение из ведомства ТАСС.

При проверке данных рэпера в базе исполнительных производств судебных приставов информация о производстве от 24 января больше не значится.

В апреле стало известно, что с рэпера Моргенштерна* попросили снять статус иностранного агента, так как он свел «дьявольскую» татуировку с лица и отправился на лечение в рехаб. Инициаторами выступили общественники из движения «Зов народа».

В данный момент исполнитель проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле от алкогольной и наркотической зависимости, а личная жизнь артиста не складывается. «Вечерняя Москва» спросила у экстрасенсов, возможно ли, что этот знаменитый музыкант действительно продал свою душу дьяволу.

*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.