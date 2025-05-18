Исполнительное производство по штрафу рэпера Моргенштерна прекращено

В данный момент исполнитель проходит лечение в реабилитационном центре в Израиле от алкогольной и наркотической зависимости, а личная жизнь артиста не складывается. «Вечерняя Москва» спросила у экстрасенсов, возможно ли, что этот знаменитый музыкант действительно продал свою душу дьяволу.