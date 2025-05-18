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Мадридский аэропорт превратился в пристанище для сотен бомжей и наркоманов

Главный аэропорт Мадрида Барахас столкнулся с необычной проблемой: его терминалы стали домом для почти 500 бездомных и наркозависимых, сообщает Daily Mail. Если вначале таких «нелегальных постояльцев» было около 50, то сейчас их число выросло в десять раз, что создаёт серьёзные неудобства для пассажиров и работников воздушной гавани.

Источник: Life.ru

По данным издания, многие из этих людей не соблюдают элементарные правила гигиены. Известны случаи, когда они справляли нужду прямо в залах ожидания. Участившиеся инциденты, связанные с употреблением наркотиков и агрессивным поведением, вызывают тревогу у туроператоров и пассажиров. В апреле администрации аэропорта даже пришлось проводить срочную дезинфекцию нескольких зон из-за нашествия постельных клопов.

А в США обсуждается скандальная инициатива, согласно которой бомжам на улицах могут бесплатно раздавать наркотики. Эта шокирующая идея принадлежит мэру города Ланкастер в Калифорнии, который предлагает использовать смертельно опасный фентанил как средство для решения проблемы бездомности.