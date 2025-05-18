Мадридский аэропорт превратился в пристанище для сотен бомжей и наркоманов

Главный аэропорт Мадрида Барахас столкнулся с необычной проблемой: его терминалы стали домом для почти 500 бездомных и наркозависимых, сообщает Daily Mail. Если вначале таких «нелегальных постояльцев» было около 50, то сейчас их число выросло в десять раз, что создаёт серьёзные неудобства для пассажиров и работников воздушной гавани.