Психолог объяснил, почему полезно болеть за «Трактор»

По словам специалиста, даже те, кто не следит за хоккеем, воспринимают «Трактор» как неотъемлемый элемент идентичности Челябинска. Успехи команды на профессиональных турнирах формируют у горожан чувство коллективной гордости, усиливая их связь с городом.
Медик подчеркивает, что поддержка спортивной команды выходит за рамки развлечения. Это сложный процесс, включающий чувство принадлежности к сообществу с общими ценностями, эмоциональную разгрузку через переживание острых моментов игры и идентификацию с игроками, когда болельщики проецируют на спортсменов собственные качества, усиливая вовлеченность.
Психолог отмечает, что во время игры болельщики испытывают интенсивные эмоции — от тревоги до эйфории. Такие состояния способствуют выбросу адреналина, который не только повышает уровень энергии, но и служит инструментом отвлечения от повседневного стресса.
По мнению эксперта, спортивные события укрепляют психическое здоровье, даже при пассивном участии. Коллективные переживания снижают ощущение одиночества, а чувство товарищества среди болельщиков создает социальную опору, что особенно важно в условиях урбанизированной среды.