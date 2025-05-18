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Психолог объяснил, почему полезно болеть за «Трактор»

Причины массовой поддержки хоккейной команды в Челябинске объяснил психолог Областной психоневрологической больницы № 1 Владислав Идрисов.

Источник: Вечерний Челябинск

По словам специалиста, даже те, кто не следит за хоккеем, воспринимают «Трактор» как неотъемлемый элемент идентичности Челябинска. Успехи команды на профессиональных турнирах формируют у горожан чувство коллективной гордости, усиливая их связь с городом.

Медик подчеркивает, что поддержка спортивной команды выходит за рамки развлечения. Это сложный процесс, включающий чувство принадлежности к сообществу с общими ценностями, эмоциональную разгрузку через переживание острых моментов игры и идентификацию с игроками, когда болельщики проецируют на спортсменов собственные качества, усиливая вовлеченность.

Психолог отмечает, что во время игры болельщики испытывают интенсивные эмоции — от тревоги до эйфории. Такие состояния способствуют выбросу адреналина, который не только повышает уровень энергии, но и служит инструментом отвлечения от повседневного стресса.

По мнению эксперта, спортивные события укрепляют психическое здоровье, даже при пассивном участии. Коллективные переживания снижают ощущение одиночества, а чувство товарищества среди болельщиков создает социальную опору, что особенно важно в условиях урбанизированной среды.