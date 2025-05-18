Кальмары в сметане: в школе Ленинского района кормят как в ресторане

«Главный секрет — не только во вкусе, но и в пользе! Кальмары — это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов, таких как йод и фосфор, которые крайне важны для здоровья и правильного развития детей», — поделилась директор школы № 16 Людмила Жарич.