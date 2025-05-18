Кальмары в сметане: в школе Ленинского района кормят как в ресторане

В школе № 16 Ленинского района произошло настоящее кулинарное чудо: в меню появилась изысканная новинка — кальмары в нежном сметанном соусе.
Об этом сообщили в Управлении образования. Блюдо пришлось по вкусу даже самым капризным ученикам и стало приятным сюрпризом для родителей.
«Главный секрет — не только во вкусе, но и в пользе! Кальмары — это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов, таких как йод и фосфор, которые крайне важны для здоровья и правильного развития детей», — поделилась директор школы № 16 Людмила Жарич.
Такие положительные изменения стали возможны благодаря переходу школы на самостоятельную организацию питания с 1 сентября 2024 года. Теперь администрация школы лично контролирует весь процесс, начиная от выбора поставщиков и заканчивая приготовлением блюд, что гарантирует высокое качество и свежесть продуктов.
В рамках программы «Родительский контроль» папы и мамы могут посещать столовую, пробовать блюда и оставлять свои отзывы и пожелания.
Здесь установлен специальный ящик для отзывов, куда ученики и родители могут оставлять свои предложения и замечания. Дети не только хвалят любимые блюда, но и пишут стихи поварам, выражая благодарность за вкусные обеды.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае предложили бесплатное питание в школах для детей из многодетных семей. Ученики начальных классов будут получать обед или полдник, а школьники среднего звена и старшеклассники — горячий завтрак и обед или обед и полдник.