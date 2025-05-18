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Омский кинотеатр Маяковского и еще четыре здания не признали культурным наследием

Соответствующий проект приказа подготовил региональный минкульт.

Источник: Комсомольская правда

Министерство культуры Омской области подготовило и опубликовало для обсуждения проект приказа о судьбе кинотеатра имени Маяковского и еще четырех объектов в Омске и области. Предлагается не включать эти здания в число объектов культурного наследия.

Здание кинотеатра имени Маяковского было построено в 1950-м году по типовому проекту. Помимо него, в перечень минкульта также попали:

— «Достопримечательное место: Мокринский форштадт». Он расположен в Омске, в границах улиц Щербанева, К. Либкнехта, Сенной, Газетный переулок, Чехова, Щетинкина и Краснофлотской.

— «Дом немецкого предпринимателя Артуса» по улице 22 Декабря, 10.

— памятник В. И. Ленину в Чернолучье.

— Здание бывшей церковно-приходской школы 1912 года в селе Одесское.

Отметим, что решение об отказе признавать эти объекты культурным наследием еще не окончательное. Проект приказа выставлен на обсуждение. Замечания на него принимаются до 19 мая.