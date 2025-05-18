Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост, есть пострадавшие

Парусный корабль военно-морских сил Мексики, находившийся с праздничным визитом в Нью-Йорке, столкнулся с Бруклинским мостом. Об этом стало известно в воскресенье, 18 мая.
В результате инцидента несколько огромных мачт упали на палубу, что привело к серьезным травмам у нескольких членов экипажа. На мосту в момент столкновения находились 277 человек. По информации источников New York Post, три человека находятся в критическом состоянии, а еще около десятка получили серьезные ранения.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что 19 из 277 членов экипажа пострадали, из них четверо — с тяжелыми травмами.
В среду, 29 января, в США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и упал в реку Потомак. На борту авиалайнера было 60 человек, в том числе двое российских фигуристов — чемпионов мира. Из воды достали четырех потерпевших. «Вечерняя Москва» рассказала о трагедии и узнала, можно ли выжить при крушении самолета в воду.
28 февраля появились сообщения, что автобус снес остановку с людьми, расположенной на углу Ленинского проспекта и Варшавской улицы в Московском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии один человек погиб и трое пострадал, также у водителя, по данным журналистов, могло ухудшиться самочувствие за рулем.