«Даллас» продлил чёрную серию для лучших команд регулярного чемпионата НХЛ в плей-офф

Шайбами в составе победителей отметились Сэм Стил (32-я минута) и Томас Харли (62). Единственный гол гостей на счету Марка Шайфли (26). Стоит отметить, что в ночь перед игрой у хоккеиста умер отец, до старта было не понятно, сыграет ли он в матче. Россияне Евгений Дадонов, Илья Любушкин (оба — «Даллас») и Владислав Наместников («Виннипег») очков не набрали.