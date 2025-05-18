На детское питание в РФ появятся свои ГОСТы

Ранее сообщалось, что летом 2025 года вступит в силу первый норматив, устанавливающий требования к проведению испытаний колес для транспортных средств (ТС). При испытаниях колес легковых ТС осуществляется контроль их прочности в условиях вращательного движения. Кроме того, для колес, изготовленных из алюминиевых или магниевых сплавов, предусмотрено проведение дополнительных тестов, направленных на определение устойчивости данных изделий к коррозионным воздействиям.