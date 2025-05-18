На детское питание в РФ появятся свои ГОСТы

Росстандарт разрабатывает линейку стандартов на детское питание.
В России займутся созданием серии ГОСТов, регулирующих детское питание и компонентов, применяемых при его производстве. Об этом на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
«Сейчас разрабатывается целая линейка стандартов на детское питание и на ингредиенты, которые используются в детском питании», — сказал Шалаев. Его слова передает ТАСС.
Шалаев отметил, что разработка госстандартов для детского питания прежде всего связана с необходимостью обеспечения безопасности и высокого качества продуктов. По его словам, именно стандартизация позволяет гарантировать эти требования. Он добавил, что Росстандарт осуществляет масштабную деятельность: каждый год в различных отраслях страны утверждается до 1 700 новых стандартов ГОСТ.
Ранее сообщалось, что летом 2025 года вступит в силу первый норматив, устанавливающий требования к проведению испытаний колес для транспортных средств (ТС). При испытаниях колес легковых ТС осуществляется контроль их прочности в условиях вращательного движения. Кроме того, для колес, изготовленных из алюминиевых или магниевых сплавов, предусмотрено проведение дополнительных тестов, направленных на определение устойчивости данных изделий к коррозионным воздействиям.