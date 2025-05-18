Вампиры, тёмные силы и потусторонние миры: Топ-5 турецких сериалов о мистике и нечисти

Посмотреть эту теледраму можно буквально за пару дней, оторваться невозможно — настолько затягивает сюжет. К тому же это фантастика с элементами комедии. А снимается в ней всё тот же Бурак Дениз. Его возлюбленную играет Дилан Чичек, хотя изначально на эту роль претендовала Ханде Эрчел (Эда из «Постучись в мою дверь»). Но всё же Эрчел и Дениз было суждено сыграть вместе: в 2023 году они удачно вместе снялись в сериале «Совершенно другой».